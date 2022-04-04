近期上海市疫情擴散，當局已開始分區域封控進行全面核酸檢測。據陸媒報導，封控後青菜成為生活上稀缺物資，價格也極貴，有時候有錢也買不到。3月底一對母女在市場購買食品後不慎掉了一根蔥，被旁人撿走，於是騎車追了2公里才討了回來。她們在網上回憶稱，青菜實在是太貴了。

陸媒《快科技》報導，持續不斷的封控，也讓很多市民的日常物資供應相當緊張，尤其是蔬菜變得無比金貴。網友曝料稱，3月28日，一對上海母女不慎掉了一根蔥，被人撿走，硬是追了2公里討回來，引發網民熱議。

當事人表示，當時在超市買了3根蔥，價值20元，回家路上不慎掉落1根，被一位阿姨撿走了，想著蔥也挺貴的，就追了大概2公里。追上後向對方表明，還出示了發票，撿到蔥的阿姨也挺好說話的，把蔥還了回來。

有網友為此賦詩評論：「千米單騎行的急，母女二人追阿姨。縱然此蔥非思聰，而今身價也不低。」詩中所言「思聰」指的是前大陸首富王健林的兒子王思聰，因為王健林身價驚人，做為王健林獨子的王思聰經常在網叔炫富受到網民追捧，獲封為「國民老公」。

上海市疫情防控領導小組物資保障組組長、市商務委主任顧軍表示，啟動新一輪核酸篩查工作的同時，各區政府迅速履行生活物資保障主體責任，積極協調採購渠道，確保市場供應。目前主副食品貨源充足、供貨渠道暢通。不過，網路上仍有許多上海市民抱怨收不到生活物資，或是價格貴得嚇人，甚至是有錢也買不到。