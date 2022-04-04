台中市許姓超商店員利用職務之便，將店內取貨業務做非法獲利用途，先網購金飾，未支付取貨費用即取走商品銷售賺差價，經店家未收到貨款報請店長報警移送；自2020年2月起至同年8月，共24次犯行購買171件金飾、1支iPhone手機，訂貨逾300多萬元，台中地方法院認為許男構成業務侵占罪，予判刑3年2個月。

判決書指出，許當時擔任在超商擔任店員，從事保管以超商取貨作為運送方式之網路購物商品，依店內所定取貨流程交付、經手處理超商取貨商品等業務等，對於寄放在各該店內以取貨付款為付費方式之超商取貨商品，均須取件人支付取貨費用後，始得交付超商取貨商品予取件人。

判決書續指，許基於業務侵占之個別犯意，訂購金飾、行動電話等商品共24次，未先支付取貨費用即自行取走該等商品，並轉售該等商品後再補付取貨費用，分別將該等商品易持為所有而侵占入己，因網路購物賣家遲未收到貨款或退件，向該店店長檢舉經報警處理，遭移送法辦。

許男自2020年2月起開始在網路訂購金飾，甚至1個月訂購高達20幾件，達數百萬元，且超商貨到付款金額上限為2萬元，因此分訂好幾件累計，共訂購金飾23次171件，另還有1支iPhone手機，金額達300多萬元。