俄烏戰事迄今已超過1個月，這場二戰以來歐洲最大的軍事衝突，讓全世界看到戰爭的殘酷。美國掩體、防空洞業者透露，在俄烏戰火爆發後，詢問度明顯大增，一天就可以賣出5個掩體，單價分別落在7萬美元（折合新台幣約200萬）至24萬美元（折合新台幣約687萬）左右。

綜合外媒報導，總部位於美國德州的住宅掩體、防空洞業者Rising S Company總經理林奇（Gary Lynch）表示，由於俄烏戰爭爆發，再加上疫情、動盪、氣候變遷等因素點燃民眾危機意識，讓該公司產品需求暴增超過1000%。

林奇表示，正常情況下，每個月通常僅銷售2到6個掩體，因為冬季對該產業而言是淡季；但近期銷售額大幅攀升，電話每天都在響，也一直在向客戶報價，「我一個人單日就可賣出5個產品，且不知道還會有多少訂單」。

據了解，該公司掩體價格最低也要4萬美元，最高更可達數百萬美元，定價依客戶所需。

林奇說，其實需求不僅來自美國，連英國、丹麥、加拿大、日本等國家都有客戶詢問，「他們擔心俄羅斯的戰火不僅限於烏克蘭，甚至會蔓延其他國家，最終可能迫使西方採取軍事行動，進而打開第三次世界大戰」。

林奇指出，他已經接洽超過3000個客戶詢問產品事項，在2月，單日就可以賣出5個掩體，含安裝價格約介於7萬美元到24萬美元左右，「我們將部分產品運往烏克蘭，相信那些早就開始使用了」。

烏克蘭境內有5000個防空洞，大多在2014年克里米亞危機後就以升級；隨著北約加強防禦系統，以應對俄羅斯潛在核、化武威脅，以及北韓試射洲際彈道飛彈等，許多人們居安思危，開始思考如何在危機中保護自己及家人。