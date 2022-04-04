不幫別人養老婆！1名網友與女子約會完後回家問對方感覺如何，女子委婉地說「我還是喜歡高一點、帥一點」稱彼此當朋友就好，沒想到網友秒翻臉，要求女子把今晚花的4650元一半轉帳給他，還算對方2000元就好，女子則怒回這麼斤斤計較「會找到女朋友才怪」，他最後決定連零頭都向對方討。

臉書「爆廢公社」日前有網友分享1張對話截圖，1名男子疑似在約會完後向女方問說「今天見面感覺怎麼樣」，對方難為情地說「痾…我覺得我還是喜歡高一點、帥一點」，女子委婉地說彼此還是當朋友就好，沒想到男子下秒馬上翻臉，要求把今天花的錢一共4650元的一半轉帳給他，還說「給轉給我2000就好」。

網友與約會完後回家問對方感覺如何，女子說「我還是喜歡高一點、帥一點」稱彼此當朋友就好，沒想到網友秒翻臉，要求女子把今晚花費一半轉帳給他。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

女子後來也暴怒回嗆「你這種斤斤計較的人，會找到女朋友才怪」，而男子不甘示弱再度說等等會給對方郵局帳號，這是連零頭也要算，「2325一塊也不能少！」對話曝光後網友紛紛留言「看來是精打細算的好男人」、「誰要幫人養老婆」、「既然女的都說了只能當朋友當然各付各的」、「贊同男生的做法」、「很合理，沒問題」、「當朋友當然AA吧」、「非常合理，台女有很多靠外表騙飯局、禮物，既然明確拒絕了，那就還錢」。

不過也有網友說2人見面時就應該先說好花錢方式，男方出錢後回家再向對方討錢，很沒有風度，「第一次見面，還是先說清楚好，免得傷感情」、「如果第一眼看不喜歡，全程最好都堅持自己出錢」。