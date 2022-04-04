俄烏大戰牽動國際局勢變化，面對詭譎多變的國際局勢，台灣未來的發展以及可能會遇到什麼問題，也成為大家關注的焦點。命理師廖美然分析指出，台灣可能出現長達4個月的「空亡星」月令，尤其在農曆5月，台灣要注意中國大陸可能會用和以往不同的方式施壓。

廖美然日前在節目《新聞挖挖哇》中表示，今年國曆4月5日、也就是農曆3月5日的早上「丙寅時交月令清明」，要小心梅雨季帶來的水患。農曆3、4、5、6月走「空亡星」的月令，同時農曆3月還會有「喪門星」和「土厄星」。

廖美然指出，中南部山區在農曆4月恐怕會有地震，並提醒大家若遇上連日雨量多，就要避開山區，也要盡量避免與人爭執，因為4月是一個刑煞的月令，會讓情緒高漲，容易產生糾紛。

農曆5月則可能要面對火災、氣爆和電力不足等災難與問題，同時她也推算在農曆5月，中國大陸對台灣可能會有不同面向的打壓，且可能會採取不同於過往軍機擾台等方式，以其他方法對台灣施壓。

廖美然還提醒，到了農曆6月，金融市場會有「明顯的震盪」，建議有投資的人最好「見好就收」。