影帝周潤發出道以來累積大量經典戲劇作品，曾奪下三屆金像獎最佳男主角和兩屆金馬獎最佳男主角，更赴演員最高殿堂好萊塢演戲，演技深受肯定；而66歲的周潤發早已過著半退休生活，鮮少有新作品，近日他罕見正裝現身頒獎典禮，即便滿頭白髮卻相當有魅力，更親切拿起手機和粉絲們自拍合照。

周潤發已經有很長一段時間沒有公開露面，每每有他的消息，多半是路人爬山或吃路邊攤巧遇，而日前他終於現身一個頒獎儀式，獲得香港浸會大學頒發「榮譽人文博士」，表彰他在電影方面的專業成就，以及對全球電影有重要的貢獻。

周潤發狀態好到被大讚根本不像66歲。(圖/ 摘自口袋娛樂微博)

而66歲的周潤發穿了一襲帥氣黑西裝，臉上戴著黑色口罩，雖然滿頭白髮，但茂密的髮量也讓他整個人氣色看起來不像66歲，反倒是更有成熟男人魅力；據悉，周潤發能保持逆齡的外貌，除了他修長挺拔的體態，主要是他長年鍛鍊身體，加上愛運動、爬山等，得以讓整個人視覺上更壯實。

一直以來周潤發親民的性格眾所皆知，頒獎典禮上他也大方和現場觀眾合照，還主動拿手機當掌鏡的人，照片也在網上引起討論，許多粉絲相當羨慕能跟周潤發合照的人，更激讚周潤發狀態，「不愧是媽媽喜歡的男神，我也喜歡」、「66歲白髮也好帥，很有魅力」、「看到周潤發就知道帥和年齡無關」、「額頭高闊，眼睛清澈，活得通透，狀態不可能不好」。