紙風車劇團今天下午在嘉義市港坪公園表演「雞城故事」，現場近3000人一起同樂。（民眾提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉義市政府為歡慶兒童節，結合民間企業和社福團體共襄盛舉，今天下午在港坪國小旁的文中五草坪，邀請紙風車劇團演出原創音樂歌舞劇「雞城故事」，許多家長帶著小朋友前來觀看，現場近3000人一起同樂。

嘉義市長黃敏惠說，感謝北回化學股份有限公司董事長陳芳斌和國際崇她嘉義社社長蔡青蓉賢伉儷善盡「取之於社會，用之於社會」的企業良心與責任，邀請紙風車劇團前來表演，也提醒大家要戴好口罩，保護自己也保護別人。

紙風車文教基金會執行長張敏宜分享，「雞城故事」是改編自西方經典劇作「西城故事」及「羅密歐與茱麗葉」的兒童版歌舞音樂劇，劇中演出雞頭城裡總是互不相讓的「麥可雞」和「肯特雞」家族，為了爭奪早安雞的頭銜相互較勁，藉由「麥可雞」和「肯特雞」兩大家族之間的互動，傳遞愛與合作的重要，也引導小朋友學習關懷別人，勝敗雖然重要，但彼此關懷才能相互長久生活，是非常適合親子闔家觀賞的劇碼。

社會處表示，今年的兒童節嘉義市很歡樂，除了今天由紙風車劇團帶來生動逗趣寓教於樂的「雞城故事」外，嘉義市政府社會處在4月的每個星期六還有一系列豐富多元的親子活動，包括古早味懷舊童趣闖關、「擁抱慢慢猴」舞臺劇、家務體驗和小老闆市集等融入兒童權利公約精神的活動。