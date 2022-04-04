city’super100%還原義大利披薩外觀、口味的「LAMOLE披薩餅乾」特價99元。（ city’super提供）

city’super德國必買「Bären-Treff派對熊軟糖系列」任選2包特價239元。（ city’super提供）

家樂福日本購物節即起至4月6日，多項商品第2件5折、享點數15倍送。（家樂福提供）

疫情升溫，清明節為防範大量群聚，不少民眾採取分流掃墓，4月中旬再準備祭祖的消費者也不少，量販超市佈局本月春遊、祭祖活動，搭配近年因不能出國，而銷售表現更佳的日本、歐洲等異國零食，趁著祭拜與家人團圓時刻，也能把握明媚好天氣野餐去。

據全聯門市統計，清明熱銷品除休閒零食組合包外，還有礦泉水、舒跑，及老鷹紅豆銅鑼燒等商品，全聯於4月14日前，推出祭拜需要的生鮮蔬果、罐頭、飲品，及各式野餐所需的餅乾、飲料、輕食等，指定商品全聯價5折起，其中還有多款休閒組合包新品，如期間限定的「小瓜呆Ｘ Hello Kitty野餐組合包」、新推出的「麗滋Ｘ可口Ｘ大甲鎮瀾宮媽祖加持涼感巾組」，還有附贈餐具的暢銷款「樂天小熊餅乾隨手包」等。

city’super觀察，異國零食、巧克力、糖果、飲品等買氣熱騰騰，尤其是歐洲零食銷量近來更有3成成長，即起至4月12日推出歐洲展，針對上百項歐洲食品買1送1優惠，包括通路獨賣精品級白松露洋芋片、100%還原義大利披薩的迷你披薩造型餅乾、有「洋芋片界的愛馬仕」稱號的西班牙Bonilla a la Vista油漆桶洋芋片，及德國旅遊必買的Baren-Treff派對熊軟糖等。

家樂福調查，2021年年度日本產品的銷售，相較於2019年成長近1成，看好清明及春遊商機，即起至4月6日推出日本購物節檔期，精選超過1000項零食、泡麵等產品，其中湯咖哩、拉麵、火鍋等調理包，只要輕鬆加點料，就可端出懷念的日本好味道；另也精選銅板價的零食，包含日本傳統京都宮田花生脆餅、日清糖霜玉米片，也有櫻花、葡萄的軟糖新品，不用100元就可買到。日本購物節多項商品第2件5折、享點數15倍送，會員專屬單次滿599元，再贈紅利點數1萬點。