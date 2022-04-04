本土疫情升溫，桃園市長鄭文燦今（4日）宣布，市府員工6日收假前要全員快篩，也建議企業跟進，對此，新北市長侯友宜表示，防疫是全體性，全市有31處的篩檢站，也提醒民眾可以隨時用家用快篩來做篩檢，落實防疫才是最重要現有的準則。

侯友宜表示，在連假之前就不斷地提醒同仁、市民，防疫是全體性的，清明連假4天會有人潮移動，防疫是全國一體，大家一起來共同面對防疫，所以在放假之前就不斷提醒到任何場所一定要把防疫做到好。

至於要回來上班之前，新北有31處的篩檢站，也有提醒民眾都可以隨時用家用快篩來自行來做篩檢，那篩檢完確定沒有問題了，做好自我健康檢測，尤其身體不舒服一定要篩，或是民眾覺得有疑慮一定要篩，落實個人的防疫一定把它做好。

侯友宜說，相信不管是員工也好、企業也好，包括所有的機關，都希望31處篩檢站都為大家開著服務，那家用快篩有藥局、有超商販售，大家買來可以來篩一篩，落實防疫才是最重要現有的準則。