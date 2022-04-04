38歲藝人KID（林柏昇）之前高調向女友「東區妹仔」Rita求婚成功，之後火速完成結婚登記；他曾在活動中透露「想生3個娃」，還被目擊帶著嬌妻Rita直奔知名生殖中心，被爆已經懷孕，但當時經紀人澄清：「還沒還沒」。今(4月4)日是兒童節，KID童心大發，與一眾好友玩起換頭「自組湘北籃球隊」的梗圖，他還自肥扮演11最帥王牌「流川楓」，但眼睛部位一片黑影被網友笑虧：「流川楓宿醉嗎？」

KID今(4)日兒童節玩興大發，在他的IG部落格「野人七號部落」發梗圖，將自己與一眾好友的臉「P圖」到湘北籃球隊成員身上；根據經典日漫《灌籃高手》，圖中有最高的赤木剛憲、副隊長眼鏡哥木暮公延、短髮三分神射手14號三井壽、龐克頭捲髮7號宮城良田、紅頭主角10號櫻木花道、省話一哥11號流川楓；畫面中KID自肥把自己的臉P圖在男神流川楓頭上，但滿是鬍渣的臉顏值略顯不搭，且眼睛部位還泛一片陰影。

KID寫道：「加入我們吧，下面報名：村長 @circuskidd、丞丞 @ichengf_bbqocean、猩猩 @fanjiangzhixuan、良良 @chun_liang912、摳摳 @sam_liaoooo、蔚蔚 @liao0510、球經 @didinininono」；除了6位湘北主要球員，最後的球隊經理應該指漫畫中的「彩子」，對應的IG帳號也是位女生，叫「穿越女神 狄妮洛」；至於女主角「赤木晴子」沒被提到？可能是KID把這個位置保留給自己的愛妻Rita了。

網友看了笑回：「很可以」、「還真像」、「哈哈哈，都很適合耶！」、「坤達是不是比較適合流川楓」、「不蘇胡啦(笑)」、「超像」、「賣鬧啦！」、「流川瘋」、「可以不要這樣弄流川楓嗎」、「村長(指KID)的眼睛怎麼了(大笑)」、「那個流川楓怎麼看起來像宿醉」、「越來越像余天了」、「砸摳超像!!」、「肥肥是安西教練⋯」，1天破2,500人點讚；可能這群好友近日正熱衷打籃球，一腔熱血湧上來就做了這張梗圖。