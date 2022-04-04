一名網友在東港魚市場拍下一張魚的照片，並在臉書PO照詢問這到底是什麼魚？從照片中可見，攤位上擺著許多條細長型的小魚，上面還貼了一張標籤寫「那個魚」，照片曝光後引起熱議，有在地人一看秒懂大讚極品，並有不少老饕透露「神級吃法」，直呼入口即化！

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出在東港魚市場拍下的照片，詢問是什麼魚？最特別的是，上面貼的粉紅色標籤寫了「那個魚」三個字，標價100元，引起不少人好奇那個魚是什麼魚？貼文一出瞬間吸引上千人按讚，有人說「真的第一次聽到這種魚名」，也有人神回「就……那個魚啊」、「炸的好吃」。

網友PO照詢問「那個魚」是什麼魚？引起眾人討論。(圖/截自臉書爆廢公社二館)

有東港在地人解答，這叫小鰭龍頭魚，又稱短臂龍頭魚或小鰭鐮齒魚，因為早期常有人叫不出牠的名字，因此俗稱「那個魚」，並形容吃起來口感像布丁一樣入口即化，直呼「美味」、「這是極品，傻傻的」。

不少老饕一致推薦，炸一炸沾椒鹽超好吃，再配上啤酒整個完美，也有人推薦煮麵或煮湯，紛紛表示「拿來煮統一肉燥麵，爆好吃」、「煮醬油加點薑～媽呀！入口即化！真香！」、「炸的或煮麵線湯都好吃」。