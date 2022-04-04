品冠、周蕙將在5月28日、6月18日分別於北流與高流舉辦個人演唱會，近來密集籌備中。向來以抒情歌曲見長的他們，同樣熱愛運動，日前相約赴健身房鍛鍊體力與肺活量，也找來健身教練替他們規劃系列課程，包括火箭筒訓練、戰繩訓練及腹部核心肌群等加強課程。

品冠私下常跑跑步機邊練唱，同時很重視身體保健，他提及，在2016年參與外景節目不慎出意外，導致左膝十字韌帶受傷，近日卻發現舊疾復發，偶爾會突然疼痛站不起來，趕緊去醫院檢查，醫師說左膝韌帶有點磨損，因此建議他平時盡量不要盤腿、不要突然蹲下，避免膝蓋再次受傷。

品冠說，目前舊傷沒什麼大問題，尚未影響日常生活，粉絲不用太擔心，維持每1年去醫院注射細胞因子來保護膝蓋。品冠與老婆Jennifer結後，育有一對兒女，家庭感情甜蜜，他直說，近期忙演唱會、新專輯，老婆會抽空陪伴一起上健身房，2個小孩在學校也會號召最好的幾個同學來支持他的演唱會，同學就相約他們父母同行，他笑說：「有一點間接的幫我做宣傳。」

品冠、周蕙日前在健身房上教練課，完整操作完一輪之後，品冠表示，在戰繩訓練，控制繩子與呼吸之間掌握很有挑戰，加上自己是很容易流汗的體質，雖然做完一輪之後全身汗流浹背大爆汗，不過越做越紓壓；2人還挑戰了火箭筒運動，訓練柔軟度、平衡感與肌肉線條，品冠、周蕙做起來遊刃有餘，行為從容地完成，展現出良好體能。品冠「不如我們今天見」台北場演唱會、周蕙「漫步月光下」高雄場演唱會購票皆洽年代售票。

品冠、周蕙在健身房專心運動、鍛鍊肺活量，賣力備戰演唱會。（種子音樂提供）

品冠（右）、周蕙日前在健身房運動，專注訓練柔軟度、平衡感。（種子音樂提供）