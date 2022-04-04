大園警社區通報網建功，成功助失智婦返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大園警社區通報網建功，成功助失智婦返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園大園警分局觀音分駐所警員高世育、林田洋4日凌晨執行巡邏勤務，獲報觀音區保生宮廣場前有1名失智婦人已徘徊2天，員警立即趕赴現場處理，透過社區友善通報網LINE群組協尋指認，成功助56歲許姓婦人返家。

觀音分駐所警員高世育、林田洋到達現場後，發現老婦手足無措呆坐在保生宮前，立刻上前關懷詢問，老婦無法表達身分，身上也沒帶證件，警員高世育靈機一動，利用派出所為加強維護治安交通，平時即與里鄰長、守望相助隊等民力建立之社區友善通報網LINE群組協尋指認，不久即確認老婦就是住在觀音區保生里不久前「失蹤」的許姓老婦人(56歲)，員警隨即將許婦平安送回家中。

許婦弟弟見到姐姐平安歸來頻頻向警方道謝，表示姐姐患有中度智能障礙，2天前獨自外出散步後便不知去向，家屬心急如焚，遍尋其可能之去處均無所獲，見警方將姐姐平安送回家中，對警方之熱心協助與效率稱讚不已。