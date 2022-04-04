台北市議員羅智強原要在2日上午宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電勸退，台北市議員徐巧芯3日爆料，那通電話並非動之以情、曉之以理，而是帶有情緒、怒罵、威逼的方式。資深媒體人錢怡君今表示，經私下詢問羅智強，羅給了3點聲明，強調除非他被開除黨籍，否則不會退黨參選，也質疑為何沒有參加黨內機制的機會。

節目主持人錢怡君4日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，她有私下詢問羅智強，是否願意上節目談徐巧芯的爆料內容，羅智強回應，自己已經答應朱立倫，再過2天才能出面回應，在此之前不能露面，但還是提供3點聲明給節目主持人：

第一，對於有人要他脫黨參選，自己出來選，羅智強說，自己不會退黨，也罪不及此，除非被開除黨籍。

第二，羅智強表示，他想參與黨的機制或協調，用協商、比民調的方式也可以，不懂為什麼不可以有參加黨內機制的機會？

第三，羅智強強調，「我不想看到自己受傷，國民黨也受傷，大家都受傷」。

主持人也詢問羅智強：「朱立倫真的有提到魚死網破嗎？」羅智強表示，暫時沒有辦法回應這個問題，但並未否認沒這回事。

名嘴謝寒冰則在節目中表示，他聽到徐巧芯將朱、羅通話說的這麼具體，感覺很訝異，因為從爆料內容來看，把話說得這麼絕，不太像是朱立倫平常的風格，這是蠻少見的。

謝寒冰說，他個人覺得，話如果真說的這麼絕，就代表朱立倫是不是連最基本的協調能力都沒有了？連民調、協調都不願意，是代表羅智強民調會超過在地候選人嗎？不然朱立倫直接讓羅去選桃園就好。謝寒冰強調，他覺得朱立倫這樣的做法，是非常不當的。