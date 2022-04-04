知名藝人唐美雲的母親唐冰森（藝名唐豔秋）為國寶級歌仔戲小生，年事已高的唐冰森日前因意識不清緊急送醫並住進加護病房治療，3日仍因心臟衰竭逝世，享耆壽93歲。唐美雲4日強忍喪母之痛，一早就依安排好的工作計畫南下拍戲，還要兼顧處理唐美雲歌仔戲劇團團務以及法華經演繹，讓被推著往前走的她不禁感嘆：「藝人，真的要異於常人。媽媽，我開始想念您了！」

唐冰森長期患有糖尿病，平時靠吃藥控制，3月21日因意識不清送醫急診，唐美雲日前曾在臉書上PO出母親病床上的虛弱照，透露唐冰森將轉到加護病房治療，過程中雖一度清醒，但2日血壓開始不穩定，心肺功能一直下降，當時唐美雲才剛從醫院陪伴媽媽回家，馬上又接到病危通知，她心痛表示「趕到醫院看著媽媽，心好痛！因為我無法替代媽媽的病。」她４日凌晨再度於臉書發文，悲痛表示「媽媽昨（3）日早上在聆聽上人法語中『安詳捨報』。祝福我親愛的母親往生佛國」，並感恩大家對媽媽的祝福。

從母姓的唐美雲與媽媽同住且感情非常好，她表示，母親一直是最支持她事業的人，就連離去時都選在清明節假期，劇團不用彩排、她唯一有空的一天，這是母親疼她的方式，她非常感謝母親的貼心。她說，母親是她的天，歌仔戲是她的地，母親現在走了，她感覺有如天塌下來，這特別漫長的一天，她不知道是怎麼度過的，但也深知這是人生的功課。唐冰森的靈堂設於萬家會館，告別式確切時間尚未曝光，預計在4月中。

唐美雲表示，接到病危通知後，她與家人長輩討論後，考量母親年事已高，應該安詳離世，因此拒絕侵入式治療，但簽下放棄急救同意書那一刻仍難免不捨。她說，當自己趕到醫院時，母親已經剩最後一點呼吸。在慧峰法師及慈濟師兄姐們佛號聲中，四代同堂的家人陪伴母親走完最後一程。母親原本緊皺的眉頭，在家人陪伴與佛號圍繞下，母親斷氣後入殮時，眉頭都鬆了，就如同平日睡著般表情安詳，這讓她非常感恩，也特別感恩證嚴上人的開示及對自己的關心。

唐美雲4日一早就前往台中拍戲，過幾天還再去嘉義拍攝，在母親告別式前，每天都必須往返南部工作和回台北處理後事，再加上唐美雲歌仔戲團的《冥遊記–帝王之宴》4月21日將於國家戲劇院公演，劇團團務無法停擺，身邊工作人員心疼表示：「美雲姐很難過、也很累，但她很堅強！」

曾獲金鐘獎、國家文藝獎等肯定，對歌仔戲文化傳承不遺餘力的唐美雲，算是繼承父母衣缽，除了父親蔣武童14歲拜師學藝投入歌仔戲，有「戲狀元」稱號，母親唐冰森年輕時因熱愛歌仔戲演出，加入台南「紫雲社」後成為當家小生，曾和丈夫蔣武童創辦「寶安歌劇團」，後來更親自經營「秀枝歌劇團」，即使到了60多歲還是在到處登台表演，經常被女兒勸說享受退休生活，但她仍堅持表演，直到某次跌倒受傷，嚴重到需進行換髖關節手術，為了讓家人放心，唐冰森才宣佈息影。