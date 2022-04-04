11歲女童負氣離家警搜山2天未果，終木材行尋獲。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

11歲女童負氣離家警搜山2天未果 終木材行尋獲

桃園11歲女童1日和媽媽發生衝突後憤而離家，阮姓婦人擔心女兒安危急報警，龜山警調閱監視器發現她往山區走，連2日和消防一起搜山仍未果，鄰近一家木工廠老闆3日報警稱場內有異音，員警上門果然在木材暗處發現蜷縮的女童，已2天未進食有失溫急送醫，母親獲報趕赴現場抱著女兒痛哭，感謝警方協尋。

阮姓婦女與1日下午15時許與11歲女兒發生口角後，女兒離家失聯，阮姓婦人擔心女兒安危到龜山警分局龜山所報警求助，員警發現小女孩沒有帶手機，調閱沿線監視器發現小女孩走向湖山街山區道路，派員前往周邊搜尋，也通報消防隊協助搜山，接連兩日警消人員遍尋湖山街後方山坡，仍未發現女童蹤跡，阮姓婦女急著像熱鍋上螞蟻。

附近一家木工廠老闆3日一早報案稱廠內有異音，員警前往找尋，在木材堆放暗處角落發現女童蜷縮身影，女童2日未進食有體虛、失溫現象，經消防隊員初步檢查並無大礙，母親趕到現場喜極而泣抱著女兒，並再三感謝警方連日協助找人。

女童在母親陪同下，由救護車送往醫院檢查，警方呼籲家長多多與小孩溝通，避免類似情形發生。