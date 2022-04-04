新北市野柳地質公園4月2日到4月5日推出各式各樣的精彩活動。（野柳地質公園提供）

新北市野柳地質公園4月2日到4月5日推出各式各樣的精彩活動。（野柳地質公園提供）

新北市萬里區野柳地質公園以奇岩怪石聞名於世，女王頭更是深受國內外旅客喜愛，4月2日到4月5日的4天連續假期，園區推出各式各樣的精彩活動；為了推動地質教育與慶祝國家未來主人翁兒童節快樂，4月4日兒童節當天，12歲以下(國小六年級也算)小朋友免費入園。

野柳地質公園表示，兒童節4天連續假期不知道該去哪裡嗎？野柳地質公園準備好各式攤販市集，讓親子可以品嘗台灣南北美食、異國小吃，各式美食吃不完；與小丑哥哥一起度過最歡樂的兒童節。

野柳地質公園幫親子準備漂流木，在老師帶領下，教導親子發揮藝術天分，進行漂流木彩繪，現場闖關玩遊戲，還有小朋友最喜愛的氣球可以拿。

擁有奇岩美石的野柳地質公園，是大屯山餘脈延伸至海中的岬角，受到風化、海蝕及地殼運動等作用，造就了蕈狀岩、海蝕洞、豆腐石、燭狀岩及壺穴等奇景，是揚名國際的天然風景名勝地。其中，「女王頭」更是野柳具代表性的地標與熱門打卡點；「俏皮公主」則有著如綁著馬尾般的造型，被譽為女王頭的接班人。

家長可以帶領小朋友來野柳度過快樂的兒童節連續假期，欣賞野柳地質公園奇岩怪石的自然景觀，美不勝收的山海美景，呼吸自然清新好空氣，讓大自然洗滌塵世疲憊的心靈，充電再出發。野柳地質公園入園時間每天早上八點到下午五點，相關詳情資訊可洽野柳地質公園（02）24922016，或是上野柳地質公園官網查詢。