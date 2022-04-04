國內新冠肺炎疫情再起，「財經網美」胡采蘋今在臉書發文，感慨不少醫護友人雖堅守崗位持續抗疫，卻也興起與病毒共存的想法，胡采蘋認為選擇清零是在折磨第一線的醫護人員，抗疫三年已陷入兵疲馬困的狀態。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，抗疫進入第三年，醫護真的是兵疲馬困，自己周遭的醫護朋友幾乎都希望可以跟病毒共存，「整個社會為了沒有打疫苗的人，一直付出清零的成本，這是在折磨一線人員，以及整個社會」。

胡采蘋感嘆醫護辛勞，自己的醫師弟弟應該打了快兩萬人次的疫苗，每天門診打50-100個病人，週末還會去長照機構一次打完，「任何人自己試試看做兩萬次一樣的動作，添兩萬碗飯，洗兩萬顆番茄，開兩萬次門，王喜可以試試看從烈火雄心的救火車上面滑桿滑下來兩萬次試試看，是什麼感覺」。

胡采蘋也對王喜採檢事件表示看法，認為在桃機做PCR流鼻血當然是非常遺憾的事情，台灣人向來客氣多禮，當然是會感到歉疚，但是一線醫護鎮守國門兩年多時間，每次疫情爆開桃園都是重災區，這樣的身心這樣的從業，實在不該受到這種程度的侮辱。

胡采蘋不忘為醫護加油，「大家不要洩氣，你們是最好的，we are proud of you. 你們才是台灣之光，沒有人可以侮辱你們」。