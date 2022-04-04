「國光女神」蘇心甯（Lala）憑藉姣好臉蛋與火辣身材，在IG有55.4萬粉絲支持，也時常上外景節目辣爆一票觀眾。去(2021)年她曾與好姊妹成語蕎、楊晨熙（果凍姐姐）、黃喬歆（瑤瑤）、斯亞、林采緹、夏宇禾等人舉辦《華燈初上》聖誕節派對，旗袍打扮爭奇鬥艷辣翻粉絲。蘇心甯昨(3)日分享她前往墾丁遊玩的美照，只見她身穿一件式泳裝但只有半片布料遮身，另半邊繩繫綑綁風露出的胴體辣到網友噴鼻血。

蘇心甯昨(3)日在IG分享一組美照並寫道：「吃早餐嘍～為了漂浮早餐早起的女子們～」；畫面中她穿著白色斜肩一件式泳裝，陽光照耀下她的白皙膚色不讓純白衣著專美，泳裝的右半身部位是正常連身，但左半身全採「挖空」設計，前胸與後背僅靠繩繫與幾個連結點支撐，斜向交錯的繫繩形成性感「綑綁」風；此種開放式設計雖不限定身材，但稍嫌胖的身體被繩一勒難免顯臃腫，但Lala的腰身完全配得起這套戰袍。

除了蘇心甯前凸後翹兼具玲瓏腰身的火辣身材外，在她所住的Villa也有精美「漂浮早餐」提供，只見大圓竹籃放著四碟擺盤精緻的菜餚，中間則有柳橙、火龍果、鳳梨等熱帶風情水果，還有兩壺飲品跟幾盞點亮氣氛的蠟燭，大圓盤在水池裡緩慢旋轉，令人忍不住要大快朵頤一番。

Lala提到「女子們」，美照中還有穿橘色及粉紅泳裝的美女同行；這組美不勝收的畫面電暈網友，紛讚：「太好看」、「拉寶 我有一件黑色款式和妳一樣的」、「好誘人」、「好正」、「哇 好辣 性感 迷人」、「LaLa 身材比例真棒 凍齡美女 氣質優雅 美極了」、「這個 都流鼻血了 愛妳 菈菈」、「哈哈哈！真是太性感迷人了！」、「這個姐很正」、「這件好誘人 美甲很美」、「超美超性感迷人」，1天獲1.2萬讚。

模特兒出身的蘇心甯因擔任節目助理主持人走紅，是知名的「國光女神」，但她人美感情運不順，不但總遇到渣男，即使結了婚也破局收場，離婚後她帶著女兒萌萌一起生活；之前曾聊到女兒未來談戀愛的問題，她覺得孩子幾歲談戀愛不是重點，重要的是要教給她正確的感情觀，而孩子聽不聽得進去，Lala不會強求：「畢竟我們都在愛裡跌跌撞撞長大，但我能保證的就是當女兒的靠山」，給予無限支持。