受俄烏戰事影響，國軍重新評估各作戰區地下指揮所承受第一擊的能力，傳出將與交通部、高公局合作，在雪山隧道導坑設置指揮中心，以防範中國大陸攻台的第一擊。前海軍艦長呂禮詩分析雪隧周邊地形後質疑，若發生戰爭，三軍統帥要如何從衡山指揮所轉移到位於雪隧導坑的指揮中心？且若架設在路上的光纖因路垮掉而中斷，三軍統帥要如何指揮？

呂禮詩今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，國防部又想出一個怪招，說要使用雪隧導坑設置指揮中心。呂禮詩指出，雪隧前方的道路型態是橋梁，不是鋪在陸地上的，而雪山隧道出來是北勢溪，彭山隧道出來是崩山溪，「若未來衡山指揮所不能用了，我們的三軍統帥要如何到達這裡？講的簡單」。

呂禮詩更質疑，若要前往雪隧裡的指揮中心，空軍一號沒地方停，雖然直升機可以，但那都只能顧及少數人，其他多數人怎麼辦？國軍在這邊有做過壓力測試嗎？大直山上有多少微波天線，通通都可以用光纖替代嗎？光纖架在路上，萬一路被攻擊垮了、光纖斷了，那三軍統帥能指揮什麼？

雪隧設指揮所! 漢光演習防共軍"第一擊"戰術曝光

呂禮詩指出，2016年有把標槍飛彈拿出來測試，但在隧道裡面不能打，打的是在外面；且若要使用雪山隧道，也應該問問交通部，要考慮到雪隧有非常大的通風井，若炸彈丟進去，雪隧指揮中心「就拜拜了」。