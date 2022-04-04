連假最後一天，中央氣象局表示，明天(5日)各地大多為多雲到晴，氣溫將逐步上升，周三(6日)晚間起東北季風增強，各地高溫稍降，周四(7日)起南海至菲律賓東方海面轉為大低壓帶環境，有利熱帶系統發展，氣象粉專《天氣風險》表示，關島東南方海面有一熱帶擾動，不排除形成今年第一個颱風，不過目前預測對台灣影響不大，仍有待後續觀察。

明天(5日)各地大多為多雲到晴，只有東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨的機率；氣溫方面，北部、東半部高溫約24、25度，中南部高溫約27、28度，中部以北低溫約15、16度，其他地區低溫17至19度，西半部地區日夜溫差較大。

4至5日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(6日)白天各地大多為多雲到晴，東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。周三(6日)晚間起至周四(7日)東北季風稍增強，各地高溫較前一日稍下降1度；基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周五(8日)東北季風減弱，周五至下周一(8日至11日)台灣附近偏東風，並逐步轉為偏東南風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，溫度以逐日回升的趨勢為主。

周四(7日)起南海至菲律賓東方海面轉為大低壓帶環境，當中有利熱帶系統發展，是否有熱帶性低氣壓或颱風形成，氣象局將持續觀察。氣象粉專《天氣風險》表示，目前在關島東南方海面有一熱帶擾動95Ｗ，後續可能增強為熱帶性低氣壓，也不排除成颱的機會，不過目前預測此系統將受太平洋高壓勢力引導，在遠洋就北轉，對台灣影響不大，不過不確定性還很大，仍待後續觀察。