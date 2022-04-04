54歲港星王喜昨（3日）入境台灣，因做PCR被戳到鼻孔流血而發血罩「追兇」醫護人員，還PO中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥的黑白照說「不知道莊人祥是誰」，掀起社會議論，稍早之前王喜已公開道歉，莊人祥接受並回祝早日康復。出道超過30年的王喜橫跨音樂和影劇領域，曾大膽拍過全裸寫真造成轟動，而他2015年公開出櫃，無奈另一半重病離去，至今單身中。

王喜1998年因在《烈火雄心》系列劇飾演消防隊長駱天佑而爆紅，多次以消防局形象大使的身份出席活動，被封為流著消防員血的演員。2000年當紅之際，他順勢推出全裸寫真集《貼近王喜》，與台灣攝影師合作，在新疆沙漠裸露精壯、結實的身材，逼近限制級的尺度震撼當時民風，大賣超過8萬冊，相當受到台灣、新加坡、馬來西亞等居民的歡迎；善良的他也將版稅捐給台灣，協助醫院重建ICU.

感情方面，根據港媒《東方新地》報導，王喜曾和男性密友交往15年，兩人在2015年公開出櫃，可惜命運捉弄人，2016年男友罹患重病，王喜每月不惜花數十萬醫療費救治，仍挽回不了愛人的生命，他花了好長一段時間消化情緒，目前保持單身。

如今，王喜因在台做PCR採檢造成風波，他已將被罵爆的莊人祥黑白照下架並道歉：「就昨天貼出閣下黑白照片的無禮、魯莽及不友善行為，向閣下致誠道歉，希望能得到閣下原諒」，也期盼昨日替他做PCR的女性醫護能出面說明。