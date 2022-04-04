1名網友日前收到朋友送的「壯陽米」超級興奮，當晚連吃5碗飯想一展雄風，沒想到卻完全無效，他失望之餘發現米的包裝有蹊蹺，原來「壯陽」2字旁各有1個細小的字，組合起來就是「壯圍陽光米」，原來是宜蘭縣壯圍鄉出產的米；生產該米的稻農與子女合力開發此商品造成話題，大大提升在地好米的能見度。

網友在臉書「台灣新聞記者聯盟資訊平台」分享1張網路瘋傳的圖文，1名網友日前收到宜蘭的親友送的1袋米，袋上寫著大大的「壯陽米」讓他超興奮，當天就煮飯、連吃5碗，但卻完全沒有效果，讓他既失望又憤怒，沒想到隔天一早他發現袋上的包裝「有蹊蹺」。

網友收到「壯陽米」卻無法展雄風，他失望之餘發現原來「壯陽」2字旁各有1個細小的字，組合起來就是「壯圍陽光米」，原來是宜蘭縣壯圍鄉出產的米。（翻攝自臉書「宜蘭精選-壯圍陽光米」）

該網友發現壯陽米的「壯陽」2字旁還有極為細小的字，拚奏起來就成了「壯圍陽光米」，原來是宜蘭縣壯圍鄉出產的米；據悉想出該名稱的是名老稻農，該稻農強調壯圍是宜蘭水稻重要產區，一年只收成一次，種植天數長達140天，因此口感更Ｑ彈紮實，香氣十足，與子女合力想出「壯陽米」原本只是打算推廣在地米、自產自銷，沒想到意外引起話題，如今銷量已大大提升。

稻農笑說如今最常接到電話問說「這米真的會壯陽嗎？」、「能壯陽？買來送禮剛剛好」、「我要回去孝敬老婆」讓他哭笑不得。