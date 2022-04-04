教育局晚間公告經國國中4日起停課7天至11日復課，教授的班級則匡列採檢居隔並停課10天至14日復課。(蔡依珍攝)

新北柔道場傳播鏈在桃園持續延燒，桃園區經國國中一名體育老師，因曾跟壽山高中體育老師接觸，4日晚間確診，將列入明日個案，教育局晚間也公告經國國中4日起停課7天至11日復課，教授的班級則匡列採檢居隔並停課10天至14日復課。

新北確診柔道老師授課的訓練中心在新北市明德高中，桃園市包括壽山高中、龜山國中及成功工商柔道社等皆有與該中心交流，該傳播鏈在桃園累計有14例，晚間又傳出經國國中體育老師，因曾和壽山高中確診體育老師接觸，匡列採檢後確診，讓該傳播鏈累計達15例。

因經國國中確診體育老師是科任老師，教授班級多，校方正在匡列通知教授班級的師生，曾教授的班級從4日起停課10天至14日復課，另全校其餘師生從4日起停課7天至11日復課。

截至目前，桃園共計有17所學校、2所幼兒園及4所補習班，共22校（園）出現35例確診個案，包括29位學生、6位老師。