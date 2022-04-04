俄烏衝突遲遲未見和平曙光，儘管俄羅斯境內反戰潮越演越烈，一些獨立媒體竭盡所能昭告人民世界正在發生的事，普丁（Vladimir Putin）仍不善罷干休。最近這位政治狂人又有新把戲，據傳普丁為了消滅異端，複製蘇聯時期設立的「好公民專線」，呼籲國民揪出身旁的叛國者。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，近期俄境內言論審查的情形愈趨嚴格，傳出普丁要求設立反戰專線鼓勵國民一同舉報身邊異議分子，社群平台上用戶也能自行踢出同儕，禁止出現任何不同的聲音。除此之外，當局還發送簡訊給所有人，內容是關於檢舉他人的步驟，民眾一個指令一個動作，就能輕鬆將叛徒送進監獄。

一名22歲的酒吧女員工某次與客人聊天時，談到自己並不同意戰爭，沒過多久，警方就來抓人，兩人就這樣一起被帶回警局，女子被監禁了一天，警方又依汙衊國家等罪刑予以裁罰。她接受記者採訪時無奈表示:「這只是閒聊而已…」

與此同時，類似案件接連不斷，中部一所學校學生偷偷錄下老師的反戰言論然後拿去檢舉；西伯利亞一名婦人在自家花園用藍、黃絲帶當裝飾；莫斯科男子在窗戶上掛上烏克蘭國旗等等，普丁試圖在國內營造詭譎氣氛，消滅人民彼此的信任感，身邊的人可能才是最危險的人。

「好公民專線」不禁讓人回想起1936年間，前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）利用底下的祕密警察部隊來消滅公開反對共產主義人士，當時有超過100萬人被送往古拉格(意旨集中營)進行大清洗，受害者包括農民及黨員，顯示任何人都有被貼上「叛國賊」的標籤。