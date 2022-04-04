正在籌劃新一輪融資大陸快時尚跨境電商新秀Shein（希音），被稱為當下風頭最健的購物APP，去年它在美國的iOS以及Android平台的下載量一度超越了亞馬遜，成為美國下載量最高的網上購物APP。美國財經媒體指出，新一輪融資完成後，其估值可能會衝上1000億美，將超越歐美的快時尚巨頭H&M及Zara總和。

據陸媒《華爾街見聞》指出，如果要問去年美國風頭最盛的購物APP是哪個，專注於海外市場的中國跨境電商平台Shein應該是無出其右。知情人士表示，初創公司Shein正進行新一輪融資雖只募資10億美元，但募資後的估值可能上衝1000億美元，屆時它的估值將超過歐美快消巨頭H&M和Zara的總和。

數據提供商CB Insights表示，這也將使Shein成為繼字節跳動和Space X之後，世界上最有價值的創業公司。

消息人士表示，Shein正在與包括General Atlantic在內的潛在投資者進行談判，有關募資的規模及估值等細節仍有可能會發生變化。

報導說，Shein成立於2008年，主打快時尚女裝，特點是平價、款式多且上新快。目前，這家在線零售商正向包括歐美、中東、印度等在內的220多個國家及地區提供超過60萬種產品。

Shein的產品價格比較低，較其他著名快時尚品牌如H&M和Zara的同類型產品平均低50%。而為了讓更多消費者產生興趣，Shein也有一套營銷策略，主要在Instagram、YouTube、Facebook等平台上進行推廣。

值得一提的是，這兩年來新冠疫情改變了全球消費者的購物習慣，快時尚電商平台Shein因此獲利不少。其中，2020年Shein的銷售額同比增長了250%至100億美元。

Shein之前的投資者包括老虎環球、IDG資本和紅杉資本中國等。在2020年8月的E輪融資中，Shein的估值達150億美元。

此外，兩年來一直有傳聞稱Shein計劃赴美IPO，Shein近期在一份聲明中對此回應稱，公司短期內沒有上市的計劃。