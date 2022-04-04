今是兒童節，許多政治人物也陪小朋友開心過節。國民黨高雄市左楠區議員擬參選人白喬茵今天一早，特別扮演成日本動漫《鬼滅之刃》女主角「禰豆子」，在蓮池潭兒童公園發放氣球，祝福小朋友能在兒童節這天開心玩樂。她說，即使禰豆子不是人類，依然不忘初心、對抗惡勢力，正好勉勵自己，這個社會除了服務的力量，也需要斬妖除魔、伸張正義的角色。

白喬茵今(4日)在臉書發文表示，從政這條路會遇到許多妖魔鬼怪，這個社會除了服務的力量，也需要斬妖除魔、伸張正義的角色。她表示，自從投入選戰以來就不斷被中傷、誹謗、夾擊，但不退縮，因為期待有一天，選民能用選票端正選風，還給台灣乾淨健康的民主，自許別忘記投入公眾事務的初心，也一起喚回網路霸凌者的良心。

國民黨發言人、高市左楠區議員擬參選人白喬茵。（圖/取自白喬茵臉書）

白喬茵還說，今下午前往左營福山公園跟楠梓碉堡公園的時候，遇到老阿公來搭訕，誤認扮裝後的她是日本人，質疑怎麼會來選高雄市議員，讓她有點哭笑不得。

有網友在貼文留言打趣表示，「好美」、「竹子怎麼不見了」、「竹筒呢」、「幾點起來打扮的啊，真是有心有創意」。對於沒有像禰豆子咬著竹筒，白喬茵無奈回應「戴口罩沒辦法咬啦」。