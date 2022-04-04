又是比特犬?! 2歲女童被狠咬滿臉血.40多處傷│中視新聞 20220404

兒童節前夕，屏東崁頂鄉3日傳出2歲謝姓女童與林姓姑姑外出散步時，慘遭神似比特犬的混種犬攻擊。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東崁頂鄉3日傳出一名2歲謝姓女童遭神似比特犬的混種犬攻擊，全身有40多處遭咬傷，幾乎全身都是血，4歲哥哥嚇得跑回家求助68歲阿公，眾人奮力將女童救下，阿公緊抱渾身是血、癱軟無力孫女的影像曝光，讓人心驚。所幸女童送醫生命跡象穩定，沒有性命之憂。

據了解，家住崁頂鄉的2歲謝姓女童與4歲哥哥，3日下午4點多與姑姑外出散步時，在鹽館路附近突遭1隻外貌神似比特犬的狗攻擊，阿姨見狀趕緊把狗拉開要救姪女，不料狗緊咬著女童不放，女童大腿、腋下、手、腳等多處嚴重撕裂傷，幾乎全身都是血。

附近民眾見狀後，有的立即上前幫忙，有的趕緊報警求助，但狗仍緊咬女童不放，4歲哥哥嚇得跑回家求助68歲阿公，最後在眾人協助下，終於把狗與女童分開，警消趕緊將女童送往東港安泰醫院救治。

事後，陳姓飼主說，這隻狗平常都有用鐵鍊拴在鐵窗，沒有過掙脫，也不知道為何這次會掙脫項圈與鐵鍊分離。至於狗神似比特犬一事，他說，陳姓飼主表示晶片登記是米克斯混種狗，屏東縣府農業處則回應，預計6日前往確認，是否為比特犬。

東港安泰醫院指出，女童傷勢多集中在大腿、手腳，多數傷口約有2至3公分，所幸目前生命跡象穩定，已入住兒童病房，待傷勢平穩後，再評估是否需要進行整形手術、創傷後心理輔導。