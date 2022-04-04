全球晶片短缺，凸顯台灣半導體在供應鏈中的關鍵地位，為因應需求，各大廠擴產之際，也拼命徵才以填補人力缺口。晶圓代工龍頭台積電是許多求職者希望進入的企業之一，日前粉絲專頁「加入台積 共創奇蹟」發文，「點一首歌來形容你收到台積聘書的心情」；大批網友熱烈響應，其中一名網友分享歌詞「夜太美，儘管再危險，總有人黑著眼眶熬著夜」，為底下最多人按讚的留言。

全球半導體大鬧人才荒，世界各國積極發展當地半導體產業，光大陸估未來將有約20萬半導體人力缺口，更遑論還有美國、歐盟等砸巨資吸引國際半導體大廠赴當地設廠，屆時亦需要大量專才；面對國際間頻向台灣半導體工程師招手，台灣半導體廠也費盡心思徵才，其中台積電董事長劉德音更暗示，台積電今年薪資調幅，大家都會很開心。

台積電每年4月都會進行年度例行性調薪，業界傳出，此次台積電因應通貨膨脹及搶半導體人才需求，今年平均薪資調幅將達到8%，較往年的3到5%要高出許多。

而一直以來，台積電都是PTT、Dcard等社群平台的熱門話題，其優渥的薪資待遇，一旦面試成功收到聘書，對許多新鮮人而言都是一大樂事；日前台積電徵才粉專發文，徵求收到台積電聘書的網友，以一首歌形容當時的心情。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，有網友分享「等你等到我心痛」、「終於等到你」、「相見恨晚」、「等了好久終於等到今天」，以表達收到聘書當下的喜悅；也有網友分享「迷人的危險」、「像是天堂的懸崖」。

另外，由於台積電傳聞工時長，平日需要on call待命，雖然薪資待遇不錯，但操勞程度也是常被提及，因此也有網友留言分享「凌晨三點鐘」、「熬夜成癮」、「別在我睡著的時候打電話給我」，甚至還有人援引歌詞「夜太美，儘管再危險，總有人黑著眼眶熬著夜」，引來上百人按讚。