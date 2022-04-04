港星王喜昨(3)日飛來台鬧出風波，自爆「督鼻」採檢時被人按頭，導致右鼻血流不止，於是他立刻拿起手機自拍，更發出通緝文，指控對方逃離現場，甚至秀出疫情中心發言人莊人祥黑白照，爭議言行引發網友公憤，對此王喜稍早也發文道歉，沒想到依舊止不住鄉民怒火。對此，移居台灣的港星杜汶澤今(4)日在臉書發文緩頰，呼籲在尋求自由時應尊重別人的習慣和文化，並喊話：「台灣和香港永遠不會是敵人」。

杜汶澤今(4)日在臉書發文表示：「香港現在的情況，可以說是開埠過百年以來，最多人主動離開的時間，我非常了解大家的心情，誰又願意離開自己土生土長的家鄉？」並點出世界各國都有自己的法律自己的規矩，更重要的是：『是我們選擇去某一個國家，而不是某一個國家選擇我們！』」

他強調：「希望各位同鄉明白，這就是現實，我們在尋求自由的時候，亦應該尊重別人的習慣和文化，英國人有英國人的文化，台灣人也有台灣人的文化，就算不能令該地方更加和諧，至少不必產生過多衝突。在此我亦感謝曾經在我個人生活上，因為我初來乍到不懂規矩而包容過我的台灣人，我相信絕大部份台灣人是善良的，感謝你們在香港遇上困難的時候，曾經表示同情！你們沒有欠香港人什麼，這樣已經很足夠。」

杜汶澤希望台港兩地人民產生太大矛盾，並承諾王喜若有身體上或心理上的問題，都能盡力幫忙。最後，他呼籲外界記得「台灣人和香港人永遠不是敵人」他的長文獲得1.2萬人點讚，並有252人分享。