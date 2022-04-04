日本23歲寫真女偶像藤乃葵2020年一出道就引起超高討論度，身高只有158公分的她，卻有100公分I罩杯超巨上圍，也讓她隔年就拿下「日本IV大獎」新人獎；藤乃葵每每推出新寫真都會造成搶購，近日她曬出穿著超緊連身衣的美照，誘惑地解開胸前拉鍊，彈出有超強烈存在感美胸，粉絲全暈了。

藤乃葵一臉青春童顏，還有超巨100公分I罩杯，出道出品中一系列穿泳裝在沙灘取景的樣子，就讓她被注意到，成為攝影活動「近代麻雀泳衣祭2020in川越水上公園」的專屬模特兒，前途相當被看好；之後藤乃葵也不負眾望，當年度也是最暢銷寫真偶像。

藤乃葵穿性感緊身衣，解開胸前拉鍊，超巨100公分I級UU彈出。(圖/ 摘自藤乃葵IG)

近期藤乃葵又要發行新寫真作品，陸續都有在IG分享性感美照，2日她上傳一張穿著一件藍色超緊連身衣，對著鏡頭自拍；最令人驚喜的是，她將胸前拉鍊解開，她那對非常有存在感的「100公分I罩杯雙球」直接彈出，還有一道看似沒盡頭的深溝，婀娜多姿身材讓人看了臉紅心跳。

粉絲們看到藤乃葵誘人的上帝視角，已經成功被激起慾望，大讚「要用鈔票下架」、「我沒了」、「這寫真太誇張了啦」、「葵根本是最適合緊身衣的偶像」、「太喜歡了，買，多少都買」。