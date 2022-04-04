新北市1名孫姓男子今（4）早騎紅牌重機行經北宜公路32.7公里知名「財茂彎」時，因車速過快、過彎不慎自撞防撞桿，重機摔車後起火燃燒，所幸騎士已逃離，騎士事後說「重機被燒成這樣我都要哭了」，而燃燒畫面在網路上瘋傳，網友說「燒一台讓好兄弟輪流騎」、「阿公突然想沒收你的車」。

據悉孫男騎乘紅牌重型機車行經北宜公路32.7公里過彎處，先是擦撞護欄後自摔，機車瞬間起火燃燒，周圍民眾上前幫忙滅火，警消獲報到場時火勢已撲滅，機車燒得僅剩下骨架；孫男毫髮無傷、酒測值為零，詳細車禍及起火原因待進一步釐清。警方表示，車輛已移至路旁，並通知景美工務段清理路上殘骸及油漬。

新北市1名孫姓男子今（4）騎著紅牌重機行經北宜公路32.7公里知名「財茂彎」時，因車速過快、過彎不慎自撞防撞桿，重機摔車後起火燃燒。（翻攝自臉書重機車友❘各區路況、天氣回報中心、翻攝照片）

臉書上有網友分享當時目擊民眾拍下的照片，只見整輛車在路中起火燃燒，接著被燒成廢鐵後卡在防撞桿上，據悉孫男事後看到愛車被燒成精光，無奈喊到「重機被燒成這樣我都要哭了」；其他網友則留言「理解好兄弟想騎車的心情，感同身受，燒一台讓好兄弟輪流騎」、「人家燒紙車這邊直接大手筆一台真的貢獻上去」、「阿公：我就知道孫子最孝順還燒紅牌給我」、「阿公突然想沒收你的車」、「清明節燒一台給祖先騎」。