一名攝影師日前在搭火車時，隨手拍下了一張從車廂內看到的碧海藍天，由於這張「海上列車」照，像極了宮崎駿2001年超夯動畫《神隱少女》的經典畫面，上傳推特後一夕爆紅，瞬間吸引超過38.4萬個讚。

這名日本攝影師在推特PO出照片，並用日文寫下，我拍出了一張像神隱少女千尋的照片，從照片中可見車廂外的碧海藍天，陽光並透過車窗灑在紅色的坐墊上，簡直神還原電影《神隱少女》中，女主角千尋與無臉男搭乘海上列車的那幕經典場景。

照片曝光後引起瘋傳，瞬間吸引超過38.4萬人按讚、3.4萬人轉推，網友紛紛回應「真的好像」。日本媒體《TheTime》還把攝影師拍攝的作品與電影畫面放在一起比對，幾乎100％神還原的場景，讓眾人驚訝，直呼「動畫的畫面帶到現實了」、「好想念宮崎駿的電影」。

日本動畫大師宮崎駿2001年推出的經典動畫電影《神隱少女》，內容講述一個小女孩誤闖神靈世界的故事，在日本創下316.8億日圓的票房記錄，並獲得十多項日本國內外電影大獎，還被《紐約時報》評為21世紀最佳25部電影之一。