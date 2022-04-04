俄烏戰爭讓台海局勢備受關切，前副總統呂秀蓮呼籲愛台灣丶反對戰爭的人士，上街把心聲喊話給總統蔡英文和其他國家的三軍統帥聽。前民進黨立委郭正亮指出，呂秀蓮的核心概念是台灣不要效法烏克蘭「抗俄保烏」，他更點名外交部長吳釗燮盡量別針對兩岸議題發言，強調烏克蘭給台灣最大的啟示，就是台灣要靠自己救自己，「這種情況下，搞『抗中保台』就一定是錯的」。

郭正亮今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，呂秀蓮的核心概念是不要學烏克蘭搞「抗俄保烏」，因為烏克蘭打不過俄羅斯，除非假設別人會幫忙出兵， 不然憑什麼「抗俄保烏」？他質疑：「台灣打得過中國大陸嗎？沒有人認為台灣打得過中國大陸，民調也這樣顯示，那你怎麼一天到晚在搞『抗中保台』？」

郭正亮分析，邏輯上是要和國際訴求和平，並努力跟中國大陸打交道、訴求和平，保台不能抗中，「我覺得她(呂秀蓮)的主訴求是這樣」。他分析，呂秀蓮以烏克蘭為例，並不是說台灣就是烏克蘭，而是說烏克蘭玩「抗俄保烏」，還自以為國際社會會支持他們，會幫烏克蘭出兵；呂的觀點是台灣要訴求和平保台，而非「抗中保台」，抗中會讓台灣陷入更大危險，就像烏克蘭搞抗俄，會讓烏克蘭陷入更大危險。

郭正亮坦言，《台灣關係法》寫的非常清楚，美國會幫台灣提升防衛能力，「但沒有叫你去抗中」。他更指出，內閣當中，吳釗燮搞「抗中」搞得最兇，如果有關兩岸事務，建議吳不要發言，應該由別人，比如陸委會主委邱太三或總統蔡英文出面。

郭正亮指出，民調顯示，越來越多人認為美國不會出兵，而「抗中保台」的前提是美國會出兵，但現在越來越多人發現不是這樣，這是烏克蘭給台灣最大的務實啟示，台灣要靠自己救自己，這種情況下搞「抗中保台」就一定是錯的。