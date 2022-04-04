一名工作2年、辛辛苦苦存了30萬元的年輕女，存款遭詐騙一空，買房夢破碎，在PTT發文哭訴慘遭話術詐騙的過程。不少網友怒斥詐騙集團真的很可惡，也有人用另類方式安慰：「就算多這三十幾萬也買不起房啦」、「我去年股票本金130賠掉40你有沒有好過一點」。

「被騙了三十萬…覺得好無力好難過」，一名年輕女在PTT發文，表示對方聲稱是某連鎖速食店會計，不小心入帳錯誤，要原PO向銀行取消那筆款項，之後就接到自稱是銀行客服的人打來，用一些話術，像是為了核對身分、要匯款到一些帳戶、操作錯誤要到ATM領現金再存款到別的帳戶等，最後總共匯了將近30萬給詐騙集團。

原PO罵自己笨，笨到工作快兩年存的所有錢幾小時內就沒了，更說擁有一間房是自己的夢想之一，明明薪水不高省吃儉用存了三十幾萬然後都沒了，「剛剛在路上經過地下道又看到遊民睡在下面，一直告訴自己世界上有很多人比你慘…但還是好難過好難過，覺得努力的這一段時間全部都沒了…想到那些騙我錢的人覺得好可怕好恐怖。」。

眾多鄉民們看完紛紛安慰：「不是你的錯 詐騙集團真的很該死」、「還好你應該還很年輕，加油」、「不管怎麼樣要堅強，錢再賺就有，不要想不開，加油ㄛ」、「拍拍，你的痛我懂，十年前一樣套路我被騙4萬9，學生的我沒日沒夜家教的存款一夕之間剩下99元……慢慢會好的，不要一直陷在自責的情緒當中，錢沒了沒關係，真的都可以賺回來的」。

更有人用另類話術安慰：「我去年股票本金130賠掉40你有沒有好過一點」、「就算多這三十幾萬也買不起房啦這樣有稍微安慰到你嗎」。