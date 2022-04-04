上海市完成全民核酸採樣 持續實施封控管理 22:302022/04/04 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海市今天完成全民核酸採樣，相關工作結束前，將繼續實施封控管理。圖為空無一人的上海外灘馬路。（九派新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今天（4日）晚間消息，今天（4月4日）全市新一輪核酸採樣工作基本完成，隨後還將有序開展檢測、複核、人員轉運和相關分析研判工作。 聲明表示，待上述工作全部完成後，將根據大陸國家有關規定，結合篩查結果，明確後續管控措施。 聲明強調，在此之前，上海全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。 上海母女掉根蔥被撿走 狂追2公里討回 當事人：實在太貴了 孫春蘭3日視察上海 下令：堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖 #新冠肺炎 #大陸 #採樣 #相關 #繼續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 山東女疑染疫流浪上海街頭3天 拍片PO網引關注才獲安置 12:462022/04/04 兩岸 上海寶山區 擴大對企業紓困 04:102022/04/04 全球財經 陸方駁英媒稱網攻烏克蘭 一派胡言、不足為信 10:412022/04/04 兩岸 第7波疫情來臨前 日本實施觀光區域優惠方案 21:242022/04/04 國際 網傳河北一周半嬰兒做核酸被志願者捅死 唐山警方闢謠 18:232022/04/04 兩岸 缺車潮來襲 車市現四大異象 04:102022/04/04 財經要聞 中概股在美退市可能有解 恆生科技指數勁揚 12:092022/04/04 兩岸 與巴拿馬外長會談 王毅：共建一帶一路規畫、加強運河合作 17:382022/04/04 兩岸 兩岸抗疫最新戰略…－昆山2～6日實施管控 欣興、南電等PCB廠停工 04:102022/04/04 財經要聞 不配合篩查擅離社區案例 上海官方公告示警 11:352022/04/04 兩岸 三利多簇擁 今年活期存款再戰高 04:102022/04/04 財經要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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