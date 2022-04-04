據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今天（4日）晚間消息，今天（4月4日）全市新一輪核酸採樣工作基本完成，隨後還將有序開展檢測、複核、人員轉運和相關分析研判工作。

聲明表示，待上述工作全部完成後，將根據大陸國家有關規定，結合篩查結果，明確後續管控措施。

聲明強調，在此之前，上海全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。

上海母女掉根蔥被撿走 狂追2公里討回 當事人：實在太貴了
孫春蘭3日視察上海 下令：堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖
#新冠肺炎 #大陸 #採樣 #相關 #繼續