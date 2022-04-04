超微（AMD）4日宣佈以19億美元收購成軍五年的雲端服務提供商Pensando Systems，以持續拓展其資料中心業務。

超微股價早盤勁揚1％，報109.30美元。Pensando是未上市公司。

Pensando的企業客戶包括高盛、IBM Cloud、微軟Azure及甲骨文Cloud。

本項併購案預計在今年第二季完成，屆時Pensando執行長詹恩（Prem Jain）將加入超微的資料中心解決方案事業群。