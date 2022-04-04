上海市今天（4月4日）實施全民核酸普篩，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭前往核酸採樣點、封控居民區、集中隔離點和市大數據中心，實地察看核酸採樣檢測、封控社區組織、居民生活保障、隔離點管理、數據平台支撐等情況。市委書記李強參加調研活動。

孫春蘭強調，開展全市全員核酸檢測工作，是打贏疫情防控阻擊戰的關鍵一仗。要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，按照中共黨中央、國務院決策部署，以更堅決的態度、更有力的行動、更高效的協同，協同做好「採、送、檢、報」各項工作，不斷優化防控措施，集中力量攻克難點、消除堵點，堅決遏制住疫情擴散蔓延勢頭，努力用最短時間實現社會面清零目標。

孫春蘭一行來到浦東新區三林鎮嶺南苑小區、黃浦區興業路採樣點，實地察看核酸採樣的現場組織、秩序維護等情況，詳細詢問人員配備、採檢流程以及送樣頻次等訊息，要求周密組織、做好銜接、加快進度，把核酸篩查各個環節不折不扣執行到位、落實到位。

在市大數據中心，孫春蘭察看全市各區核酸篩查分時進度，圍繞提高採樣、送檢、複核的效率，與大家一同分析研判。

孫春蘭還前往浦東新區藍海國際大酒店隔離點，聽取隔離情況介紹，瞭解老年人、兒童等特殊人群的服務保障情況。每到一處，孫春蘭看望慰問基層幹部、醫務人員、社區工作者、公安民警、志願者等抗疫一線人員，叮囑大家做好防護，堅定信心、共度時艱，上下同心打贏這場疫情防控大仗硬仗。

孫春蘭指出，上海疫情防控正處在關鍵時期，當前大陸國家相關部門強力支持上海，多省市力量資源馳援上海。要加強統籌，做好銜接，「不漏一戶、不落一人」，確保在規定時間內完成篩查，進一步摸清疫情底數。

孫春蘭傳達大陸中央指令，要優化技術手段，快出檢測結果，加大流調追蹤力度，對陽性感染者迅速收治，對密接人員快速轉運隔離，切實管住風險人群，盡早阻斷疫情傳播鏈條。要針對Omicron病毒株特性，結合上海超大城市實際，更好發揮基層黨組織戰鬥堡壘和黨員先鋒模範作用，做好管理服務、就醫購藥、人文關懷等工作，千方百計幫助居民解決實際問題，帶領廣大市民群眾齊心協力、攻堅克難，進一步凝聚同心抗疫的強大合力。