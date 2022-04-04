宋偉恩、陳璇一拍即合。（陳俊吉攝）

宋偉恩、陳璇在衛視中文台自製劇《我和我的鋼四壁》配對演出，兩人日前接受專訪時笑說，他們這一對就是走小情小愛的純愛路線，最親密尺度是「親嘴」，陳璇還自曝「這是我的螢幕初吻」；男生女生都親過的宋偉恩則透露，拍吻戲那天他有點焦慮，因為覺得自己要有「前輩」的樣子，「我要好好對人家的初吻負責！」但偏偏這場戲是在橋上拍，讓有懼高症的他頻頻腿軟。

兩人因合作這部戲相識變好友，而且可說一拍即合；宋偉恩說，他在陳璇身上可以找到一種讓自己放鬆的因子，兩人不講話也沒關係、完全不覺得尷尬，跟陳璇就像上輩子就認識的朋友，第一天跟她拍完戲，他隔天就跟涂善存說：「我好像上輩子就認識她，我們都接得到對方的球！」結果被吐槽：「你確定人家想要上輩子就認識你嗎？」

但陳璇也認同，「我們第一天見面就不像第一天見面，不用特別培養感情的感覺。某些程度上我有自己的地雷，我們都不會踩到地雷，合作起來很舒服很順」。因此對於螢幕初吻獻給宋偉恩，「還好是他，不會特別覺得有什麼！」宋偉恩笑說那天兩人還自在到在拍吻戲前一起吃了魷魚絲。

宋偉恩詮釋的孫子謙獲得觀眾讚賞。（陳俊吉攝）

劇中兩人的性別氣質剛好與傳統兩性氣質大不同，宋偉恩飾演的孫子謙被笑娘娘腔，陳璇飾演的陸皓寧則被誤會是小男生，但兩人身上依舊看到愛情的美好與悸動。私下的陳璇，穿衣風格也偏中性，之前陪爸爸龍劭華走金鐘獎星光大道時也是一身酷帥褲裝，她說自己平常穿著就不是走公主路線，喜歡寬鬆自在風格，不會過於女孩子氣，但也不陽剛 。她說自己喜歡有主見的男生，偏偏交往過的都是「小男孩」，「所以每次熱戀期過了後，發現我主導性強，關係會是我上、他們下，就會變得沒那麼喜歡、然後分手！」她自嘲：「我真的就是難搞！」

也因為氣質看起來偏中性，陳璇坦言，真的滿多人以為她是女同志，「大學時有非常好的女生朋友，我們常混在一起，大家都以為我們在一起，但就真的不是」。她一直覺得自己滿喜歡男生的，「 我認同性別光譜，但比較靠近喜歡男生那一邊」，她不諱言「有喜歡過女生，但後來發現不是可以在一起的那種喜歡」，在國高中性別探索時，她曾經跟一個T滿好，曾思考、探索過自己是否有點喜歡她、在意她，「後來發現應該只是她打扮像男生，要我跟她更親密一點好像不行，我好像只能跟男生做這種事，所以應該是喜歡男生比較多，到目前為止，喜歡的、交往過的也都是男生。」

宋偉恩劇中誤以為自己喜歡上的陳璇是男生，於是有了一番自我辯論過程，最後決定勇敢面對自己：「我就是同志，我愛你！」他說孫子謙這角色界定為「泛性戀」，不被世俗觀念牽著鼻子走，也不用性別二分法，喜歡對象無分男女、可男可女，他喜歡他就是他，不在乎性別，這是他為角色做的設定準備。

至於外型陽剛的他，如何詮釋娘娘腔？宋偉恩笑說：「我必須承認，孫子謙陰柔的時候，我是把看到蟑螂時的自己放大！會尖叫逃跑、身體不由自主跳舞，想甩開蟑螂、很怕牠在身體上面！」他透露小時候曾被蟑螂攻擊過，還曾被爬到背上，「 我媽看到後尖叫，太害怕了，還要把我逐出家門！我用背去撞牆壁，結果蟑螂在我背上爆汁！」因此產生巨大陰影，當劇情需要時，他就把這狀態的自己借來用。

陳璇戲裡戲外都具有中性迷人特質。（陳俊吉攝）

兩人劇中同樣都面臨與父親「和解」的議題，陳璇說，現實生活中，她跟媽媽比較常發生「和解」，「如果是吵架、和好這種意義上和解，那就是都跟媽媽比較多，因為媽媽是管我非常多的人，爸爸則都是一直出門工作拍戲」。至於跟爸爸龍劭華的「和解」則比較像是「理解」，她開始進入這一行，才真正開始跟爸爸接觸、了解他這個人，「以前爸爸離我非常遠，他就是進門打招呼、問吃飽沒，然後白天又出門上班，我們也不會聊天。直到我進入這圈子，我們變得很親近，這是我很慶幸的一點，因為我選擇進這行，後來很多事都跟爸爸說，他反而是能理解我的人！」

她在《鋼四壁》原本是要跟爸爸演父女，因為該角色原本就設定龍劭華演，她又剛好挑選了比較貼近自己個性的「陸皓寧」，「一開始很抗拒，因為覺得還不到時候，之前很多戲都碰到，就覺得好煩，這次竟然還要直接演父女，我心想一定要這樣嗎」。後來她說服自己「那就這樣吧，雖然會有難度，但來了就來了，就試試看」， 不料去年9月卻發生爸爸猝逝意外，兩人都還沒有正式對到戲，劇中爸爸就變成游安順了。

陳璇坦言，她到現在還無法完全釋懷爸爸離開這件事，也沒有真的做好告別，所以每當演這角色碰到與爸爸互動情節，「我就會放空自己，處在登出的狀態」。宋偉恩則難忘：「去年龍哥有參與開鏡拜拜，那是我唯一一次見到龍哥，原本我們會對到很多戲」，當初確定接演這部戲後，他回台中老家跟家人分享，「我爸超激動，因為他很喜歡龍哥，還叮嚀我要好好跟龍哥學，沒想到卻發生憾事」。