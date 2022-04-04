天氣轉暖，許多人都有除毛的困擾，尤其私密處的毛到底該不該剃，也讓不少人傷透腦筋，泌尿科醫師顧芳瑜表示，陰毛之所以是捲的有它的作用在，並舉出一般人不知道的4大功能，至於要不要完全剃除因人而異，但若清潔不當可能導致有細微傷口，甚至引發毛囊炎。

顧芳瑜在粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》指出，私密處的毛髮與其他部位的毛髮一樣，應該定期修剪，不僅是為了舒適美觀，更能避免細菌滋生，至於要不要剃除端看個人舒適度，強調保持清潔才是最重要的。

顧芳瑜並舉出下列4大功用，解釋為何陰毛是捲的：

1. 性能力表現

大約在12～13歲第二性徵開始發育後，陰毛也會開始生長。而隨著發育期，陰毛也釋放大量費洛蒙以吸引異性。

2. 減少陰部摩擦

陰毛大多呈現捲曲且蓬鬆，有如彈簧、避震器的功能，讓性行為過程中皮膚較不會直接相互碰撞、摩擦，可減少陰部的傷害。

3. 保護作用

早期人類赤身裸體，陰莖龜頭即使有包皮包覆，相對身體的皮膚仍較細嫩；女性的大小陰唇也是，因此陰毛能發揮保護作用，使其避免日曬、蟲咬。

4. 調節溫度、氣味

小便後可能有些氣味，陰毛能調節溫度、濕度，同時改善陰部散發的味道，類似鼻毛調節溫度的功能，當冷空氣進到鼻腔，經過鼻毛就不會感覺這麼冷。

顧芳瑜提醒，陰毛雖有保護作用，但若過於茂盛易藏汙納垢，尤其肛門附近有皺褶清潔不易，可能造成痔瘡或肛門廔管，適當的清潔修剪可減少陰蝨感染機率。若要修剪陰毛，建議沿著內褲外緣或比基尼線修剪即可，不需要剃得一乾二淨，也盡量不要使用刮刀，以免皮膚表層、毛孔產生刮傷，增加細菌感染的機會。