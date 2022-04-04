美國股市第一季表現疲弱，季線出現新冠肺炎疫情爆發以來首次收黑，拖累美股共同基金和指數型股票基金（ETF）首季下挫6.2％。

根據Refinitiv Lipper數據顯示，美股基金繼2021年勁揚22.5％後，第一季平均下跌6.2％。全球股票基金第一季下挫8.3％，反觀2021年為上漲9.6％。

美國股市在疫情肆虐和封城防疫期間表現強勁，但進入2022年後，情勢開始轉變。大宗商品價格勁升、聯準會（Fed）緊縮貨幣、通膨屢創新高，與俄羅斯入侵烏克蘭，皆打擊市場信心，許多投資人在季末拋售持股。

道瓊工業指數第一季大跌1,659.95點，或4.6％，標準普爾500指數季線收黑4.9％，科技股雲集的那斯達克指數跌幅深達9.1％。美股三大指數季線創下2020年第一季以來最大跌幅，當時新冠肺炎病毒肆虐美國，金融市場遭受沈重打擊。

除了美股基金，債券基金首季表現亦不如人意。債券市場第一季報酬率創下40年最差紀錄，追蹤投資級債券的債券基金繼2021年下跌1.3％後，首季再挫低5.9％。

不過部分類股第一季漲勢凌厲，相關基金績效格外搶眼。拜大宗商品價格躥揚所賜，天然資源基金第一季狂飆35.8％，單單3月的報酬率便達11.4％。黃金基金首季勁升13.4％，3月份升幅高達8.5％。

由於投資人害怕錯過（FOMO）與別無選擇（TINA），2022年開年美國股市締造新猷。第一季大多時候投資人重押股市，一反過去市場趨勢，即便股市表現不俗，謹慎的投資人仍會將部分資金投入債券市場的做法。

根據美國投資公司協會（ICI）資料，第一季美股共同基金和ETF有淨流入696.3億美元，全球股票基金淨流入309億美元。首季債券基金淨流出高達886.2億美元。