綜藝天王吳宗憲女兒Sandy吳姍儒年前(1月29日)剛與王先生完婚，隨即動身飛往美國與男方親友相聚；近2個月時間沒跟外界交流的她，放婚假放到樂不思蜀，幾乎不想返台復工。Sandy昨(3)日又爆她被經營6年的播放平台「棄養」，並自曝餐桌上不喜歡被夾菜的「不好相處」一面。

吳姍儒昨(3)日在IG分享她的QQ悲催日常：「自從莫名其妙被一個播放平台退會員之後，我就正式開始改另一個播放平台了。（真是一句廢話）但我是真的隔離期間聽音樂聽得正高興，猛然斷掉，然後再也無法使用會員，也不管我已經用了超過六年⋯反正直接棄養。*是我被棄養」；從IG動態看來，Sandy已經結束逍遙蜜月，返台完成隔離檢疫出關後開工。

Sandy被播放平台棄養可能不是小事，因為連帶她音樂、文字、書、食物的靈感都消失：「所有過去統整過的、編排好的播放列表⋯只能都當作不存在了。那好吧，就讓他飛吧。因此，正在高速閱讀的我也懶得思考了，瞬間決定換聽音樂的方式也換類型；然而最矛盾的是，竟然因為沒有（有歌詞的）音樂想推薦，而連發文的動力都沒了？！看來音樂啊、氣味啊、文字啊⋯都是某種程度上的命脈啊！（還有書跟食物）」

Sandy分享：「聽音樂的時候，我不喜歡有任何其他聲音的介入，所以總是把通知音、提示音⋯全部關掉，連家裡電鈴響起都會讓我焦躁不已」；透露她在生活上有類似「精神潔癖」的堅持，此外她還自曝餐桌上的地雷：「吃東西的時候，我討厭有人替我夾菜，也不確切知道為何，但會有種來不及吃的緊張感，怕菜冷了、怕剩了、怕對不住人的好意了⋯熟朋友，我會直說，不熟的朋友⋯就更確定不熟了。」

零負評女神Sandy難得透露了她「不好相處」的一面，並分享她對「人」的解讀：「怪癖人人都有，一條條列出來彷彿是全世界最難相處的人。但好相處的人好嗎？好相處的人夠人嗎？I don’t know. You?（我不知道，你呢？）」。好友晏柔中說：「我居然不知道你不喜歡有人幫你夾菜欸！可能我都不會幫你夾？」網友也迴響熱烈：「好美，所謂好相處只是忍一直讓，委屈自己」、「美的不得了」、「沒有找Sandy代言已經很可惜了，還退妳的會員，這平台損失大囉」、「我也有一樣的問題跟感受」、「難怪妳這麼久沒發文了」、「好相處大部分是委屈自己！不敢講自己的需求！亦或偏愛」，引1.6萬網友按讚熱議。