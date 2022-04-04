台東O3衝浪祭於4日傍晚在台東金樽漁港閉幕，今年活動除了精彩的衝浪賽事之外，現場也邀請到樂團及百大網紅DJ進行演出，活動吸引全台近百名衝浪好手、數十家攤商、超過十家廠商贊助，甚至連印度駐台代表戴國瀾也被這衝浪熱情所吸引前來觀賽。

在為期兩天的賽程中，產生10組賽事組別冠軍，國巨衝浪隊培訓選手尤佳琦一舉獲得大獎挑戰賽男子短板、U18青少年組兩項冠軍，大獎挑戰賽女子冠軍則是由鍾昀蓉奪得；而大獎挑戰賽長板男子冠軍由來自宜蘭的韓宗霖奪得，女子長板常勝軍潘美心帶走大獎挑戰賽長板女子冠軍。

O3是一個新的組織，以專門推廣賽事文化為主，首次在台東舉辦衝浪祭，O3特地將賽事現場打造成一個歡樂的海洋祭典，讓民眾可以在觀賽同時，也能享用美食並貼近在地文化。

O3創辦人陳少喬表示：「這次在台東舉辦活動，遇到新冠肺炎疫情本土診數再創新高，還好所有選手及參與民眾都相當配合防疫規定，讓活動圓滿落幕。這兩天的活動我們將在地文化、娛樂、音樂結合衝浪賽事，就是希望帶給所有民眾不一樣的衝浪祭典，未來我們也會在全台找尋好浪、好玩的地點，持續的舉辦O3衝浪祭。」

O3創辦人陳少喬（左4）。（O3提供）