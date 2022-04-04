香港天王劉德華出道超過40年，不僅人長得帥氣，形象還非常好，堪稱圈內難得的零負評男神，最近他的善事再添一筆，原來乾爹劉山本（女星劉雅麗之父）上月感染新冠肺炎病逝，本來找不到棺材裝遺體，劉德華儘管無法親自到場幫忙，仍透過關係排除困境，讓劉雅麗感動不已。

劉山本的老婆包曉華、劉雅麗都是演藝圈女星，因此他和不少大咖明星都有交情，就連劉德華私下都稱他乾爹。由於劉山本已有年紀，近年來健康狀況不穩定，根據港媒《東網》報導，劉雅麗透露爸爸2年前開始洗腎，這半年更是失去自理能力，上月17日不幸因感染新冠肺炎而病逝，享耆壽95歲，昨（3日）於香港世界殯儀館出殯。

劉雅麗父親劉山本3日出殯。（圖／翻攝東網）

劉雅麗、包曉華母女感謝媒體。（圖／翻攝東網）

由於劉山本身體殘有病毒，為了確保其他人不會被感染，喪禮省略化妝、換衫及瞻仰遺容的環節，但香港的棺木目前供不應求，根據《星島日報》報導，劉雅麗轉述當地慘況「屍體疊屍體」，本來很擔心找不到爸爸的棺木，好險劉德華伸出援手，「由爸爸開始病到現在辦理後事，雖然華仔不在香港，但仍找人幫我媽媽很多。」非常感謝劉德華對他們一家的幫忙和照顧。

至於劉山本生前有無留下遺言，劉雅麗透露爸爸最後已沒辦法說話，而他生前的夢想為繼續賺錢養家，想給妻女們更好的生活，從沒想過退休。劉雅麗儘管不捨，但也不忍爸爸這半年遭病魔折騰，認為對方現在是離苦得樂。