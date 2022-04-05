文策院董事長丁曉菁近期赴歐洲洽公，自法國返國登機前檢驗出確診新冠肺炎。對此，文策院表示，第一時間即聯絡台灣駐法代表處，並以法國當地的程序因應。由於丁曉菁為輕症，僅有類似感冒之症狀，目前暫時留在原住宿地休養。

文策院表示，這趟行程是為協助台灣內容產業拓展銷售通路，並開發潛在國際市場。至上機前，包括丁曉菁在內，有兩位同仁提供的48小時內PCR篩檢結果為陽性。文策院於得知檢驗結果的第一時間，即聯絡台灣駐法代表處，並以法國當地的程序因應，兩人目前皆為輕症，僅有類似感冒之症狀，目前皆暫時留在原住宿地休養。

文策院表示，因國際商旅限制已逐漸放寬，全球疫苗施打率已逐漸提升，文策院在考量台灣文化產業建立海外市場連結之合作機會，安排此行。該團行程為3月22日至31日，行前每人皆需提供已施打三劑（含）以上之國際認可疫苗接種之證明。文策院表示，感謝各界關心，將依照台、法兩地防疫規定，待檢驗結果符合上機規定後，即可返台。