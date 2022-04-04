南韓女團「AOA」曾唱紅《怦然心動》、《貓步輕悄》、《短裙》等夯歌，在藝壇享有一席之地，然而2020年卻驚爆團內霸凌醜聞，人氣大受衝擊；之後成員合約也陸續到期，目前AOA成員僅剩「惠晶、雪炫、澯美」等3人，其中在去(2021)年初退團的成員「酉奈」，日前在IG公布她的新身份「瑜伽老師」，只穿內衣的多張辣照引發關注熱議。酉奈今(4)日又分享她穿連身泳衣的美照，無論顏值身材都讓網友大驚豔。

酉奈今(4)日在IG分享一張美照，畫面中她依然頂著俏麗短髮，略有不同的是從短直髮做出了波浪捲，不論瀏海或髮尾都勾起嫵媚風情；只見她外罩一件淺紫色薄長衫並捲起袖子，內搭一件樸素的黑色連體衣，可看出她雖然沒有雄偉到誇張的上圍，但從胸、腰、臀到腿部，整體身材線條相當勻稱完美，可說是令同性看了都稱羨、異性看了都欣賞的外型，就連顏值狀態都保持得有如當紅明星般高檔。

網友讚：「優雅的天使展現野性一面」、「超可愛我的陽光甜姐兒」、「好漂亮的酉奈」、「酉奈成熟又漂亮」、「妳是最棒的！」、「妳狀態這麼好不能再當歌手嗎？」、「OMG（天吶）」、「愛妳」、「漂亮」、「像可樂瓶的好身材」、「女神」；形容詞已是多餘，9小時近9千讚及留言區刷無數排愛心，已說明酉奈的犯規外貌令網友瘋狂的程度。

本名「徐酉奈」的她自退團後轉型當網紅，擺脫女偶像清純人設包袱，YouTube頻道經營有聲有色，還考到瑜伽教練資格證，瑜伽戰袍性感模樣讓人驚豔，大批粉絲紛紛表示：「姊姊以後都做自己想做的事吧」、「我也想去上姊姊的課」、「酉奈不管是寫歌還是瑜伽都做得很好呢」。

徐酉奈7歲開始學鋼琴，曾在比賽中獲獎，高二時夢想當歌手，但父母一度堅持要她彈鋼琴，酉奈最後成功說服爸媽，獨自前往首爾暫居叔叔家，到處參加試鏡，19歲那年展開練習生生活，2012年8月隨團AOA出道，至2021年約滿退團；她的妹妹「徐律」也是藝人，是前女團「Berry Good」成員。