百萬直播主「丟丟妹」李明珊人紅是非多，她的父親李慶福（福哥）2月才捲入賭場遭歹徒持槍打劫的事件，昨（3日）再被網友爆料鬧場同行的直播台並飆髒話，引起熱議。丟丟妹今（4日）晚間照常開直播上工，並委屈地說：「感謝媒體啦，但標題不要弄到我身上」。

丟丟妹稍早之前在直播解釋爸爸惹出的風波，她認為大家都是同行，不需要互相攻擊，爸爸的個性跟自己一樣，只是講話比較大聲，但沒有惡意，並向外界呼籲希望繼續支持直播界，無論是爸爸的、自己的或其他同行，「消費者最大，你愛看哪一台就看哪一台啦，消費權在自己手上。」

（取自丟丟妹FB）

丟爸李慶福（福哥）最近被網友在臉書社團「靠北直播主」踢爆到同行海鮮牛肉直播台嗆聲耍流氓、罵粗話，還揚言要跟人家拚輸贏，被目擊的網友酸：「可能直播牛肉只有他可以做」、「流氓直播群真恐怖」、「見笑轉生氣」、「不意外」、「直播做成這樣，真可憐」；根據《三立新聞網》報導，李慶福否認恐嚇同行，委屈地表示當天直播叫囂的是對方，已向警方報案。