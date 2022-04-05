俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，世界各國相繼祭出強力經濟制裁，國際知名企業也陸續加入抵制。隨著越來越多企業撤出俄羅斯市場，當地製造業也受到嚴重打擊，3月俄羅斯標準普爾全球採購經理指數（PMI）降至44.1，顯見制裁已經對俄羅斯製造業造成實質性傷害；經濟學家預估，俄羅斯今年GDP將萎縮12%，通膨率升至逾23%。

CNBC報導，俄羅斯PMI指數從2月的48.6，進一步下滑到44.1，代表西方的制裁，以及企業陸續撤出，已經讓其生產、訂單及庫存急遽萎縮，3月PMI指數創下2020年5月以來最嚴重萎縮；低於50代表產業萎縮，高於50則為產業擴張。

標普全球透過線上問卷訪問250家俄羅斯製造商，針對生產情形、訂單、庫存及其他指標進行調查，為俄烏戰火以來第一項符合國際通用標準的俄羅斯經濟指標。

國際投行對俄羅斯經濟前景普遍不看好，歐洲復興開發銀行（EBRD）預估俄羅斯2022年經濟衰退10%，且2023年不會好轉，並陷入長期的成長停滯；而高盛亦預測可能萎縮10%，且通膨率高達20%。

凱投宏觀經濟學家預估，在西方的制裁下，俄羅斯2022年GDP料將萎縮12%，通膨率將超過23%。凱投宏觀首席新興市場經濟學家傑克森（William Jackson）表示，中、東歐市場經濟可能將對戰爭帶來的影響有最強烈的感受，產業受斷供打擊，通膨高漲將直接影響家庭的實際收入，以及消費者支出，預估戰爭將導致中、東歐成長減少1至1.5個百分點。