想運用ＡＩ工具，一定要有相關專業背景？

行動貝果試圖推翻這種想法，降低使用門檻，協助公司運用數據。

一家公司的數據，應該要發揮多少價值？隨著科技發展，許多公司都希望借重ＡＩ的力量，分析龐大的數據，從中找到可用的資訊。然而，市面上ＡＩ工具的入門門檻相當高，對於沒有相關背景的人來說，並不容易使用。

針對這一個問題，行動貝果推出上手門檻低的ＡＩ工具「Decanter AI」，運用自動化機器學習，以及自動化時間序列預測的技術，希望能幫助客戶將數據的價值最大化。

二○一五年，行動貝果在矽谷成立，團隊的目標是，要把ＡＩ變得很簡單。共同創辦人王易如指出，「我們不希望讓使用者一開始接觸ＡＩ，就有掉進深淵的感覺。」團隊希望ＡＩ工具能和Excel一樣，成為一套辦公室必備的軟體，讓每個人在工作中都可以輕鬆使用。

王易如認為，行動貝果的ＡＩ工具和Excel一樣，沒有經驗的新手也能順利上手，有相關背景的人則能更深入運用。

今天，行動貝果的客戶包含電信業者、醫療集團等等，公司人數近一百人，除了ＲＤ工程師、數據科學家，還有ＡＩ顧問團隊。公司的市場拓展到美國、歐洲、東南亞、中國、日本，以及台灣，去年營收約二．六億台幣。

行動貝果有四位創辦人，王易如認為，團隊一個很特別的地方在於，每個人都很喜歡挑戰，她自己相當享受在時間壓力之下，完成任務的成就感。包含王易如在內的三位創辦人，曾經一起參加黑客松比賽，連續三天幾乎沒睡，在高壓下完成比賽，並且獲獎。

團隊運用這筆資金，做了一個物聯網（ＩｏＴ）數據分析程式，提供客戶關於數據的洞見。然而在發展的過程中，客戶提出的問題讓他們開始思考，要怎麼把手上的數據，提煉出更高的價值？他們開始試圖預測更多的事，例如，設備什麼時候會壞掉、使用者會不會回購等等。團隊也漸漸把目光看往物聯網之外的其他數據，將預測的範圍擴大，行動貝果因此誕生。

找出藏在數據中的洞見

透過客戶公司內部數據，再加上從外部收集的數據（某地區的天氣、確診數等等），行動貝果協助客戶進行不同的預測。例如，在疫情之下，國際運費價格飆漲，一個貨櫃的運費可能是過去的好幾倍。公司便運用ＡＩ軟體協助一家醫療公司進行預測，找出特定區域對於產品的需求量，進而控管貨櫃數量。

而在電信業中，有業者運用軟體來預測離網率，了解可能有哪些顧客會跳到其他電信行，讓公司能夠在顧客離開之前，採取行動，吸引他們留下來。

行動貝果的產品主要採取年訂閱制，依據不同客戶需求，推出不同類別的組合包，在服務上則包含顧問團隊，以協助客戶了解可以運用的方向。

行動貝果的天使投資人、華淵鑑價總經理陳聯興指出，行動貝果選擇的領域前景很不錯，無論ＡＩ或機器學習，都是未來的趨勢，市場會越來越大。

他觀察指出，行動貝果的團隊行動力高，且懂得商業語言，一方面進行國際佈局，另一方面也積極讓服務落地。

除了讓客戶以內部數據做預測之外，行動貝果也正在開發另一個新的平台，預計將過去曾經做過的方案，直接作為產品上架在平台上，供品牌商選購。王易如表示，這有點像ＡＩ專用應用程式商店的概念，一家衣服品牌商，可能會需要預測銷量，或是預測行銷成效等等，公司可以依據手上哪一類數據較多，選擇購買相關的ＡＩ應用程式。

當客戶有很清楚的商業目的，例如，想預測下個月的衣服銷售量，就可以按照模板上的欄位，把他的ＰＯＳ（銷售時點情報系統）資料串進來，就會跑出預測結果。

自創立以來，行動貝果獲得許多矽谷的資金，例如500 Start-ups、FundersClub等等，二○二○年，更被顧能公司（Gartner）列為全球AI/ML平台關鍵代表公司。

然而陳聯興也提醒，現在團隊要著力的地方在於，更有自信地讓更多人知道產品的使用方式，並做好顧客管理。

行動貝果是王易如第二次創業。她第一次創業時，團隊因創辦人的股份無法取得共識而結束。她指出，創辦人的股份很難做到讓大家都開心。「這讓我學到，公平是一件假議題，重要的是大家能不能持續做下去，相信這件事會成功，無私的為團隊貢獻。」她說道。因此在第二次創業時，她特別在初期就溝通這部分。

緯創資通曾形容行動貝果為ＡＩ界的傻瓜相機，任何人都可以輕鬆操作。王易如表示，這其實就是行動貝果的一個重要信念，希望未來能讓ＡＩ更加觸手可及，讓每一位工作者能輕鬆運用數據，做出更好的決策。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘428期》)