「無論你覺得自己做不做得到，你都是對的。」這是美國汽車業傳奇人物福特（Henry Ford）的名言。

相信自己，在成功的路上扮演了重要角色。沃頓商學院教授莫可蔓（Katy Milkman）在「用科學方法改變行為」（How to Change）一書指出，如果主管不給員工建議，而是請員工給建議，有可能員工反而更有動力。

根據西北大學（Northwestern University）的一項研究，莫可蔓提出了三個有助提升團隊信心，以及釋放他們潛力的方法：

第一，邀請員工提出建議。主管的這個行為顯示，他相信員工。研究證明，即便是臨時被請求，沒有太多時間思考，員工還是可以提出有用的洞見。

第二，請表現不佳的員工協助他人。這個做法看似有違常理，但研究證實，一個人光是給別人建議，就可以提升自己的表現，就像參加戒酒互助會的成員，會互相給彼此建議一樣。

第三，在團隊中塑造成長心態。擁有成長心態的人相信，能力和智力並非固定不變，而是可以透過學習或成長而獲得。這種心態有助於團隊提升自信，並盡快從挫敗中復原。

美國重金屬樂團「夢劇場」（Dream Theater）鼓手曼吉尼（Mike Mangini），本來只是一名軟體工程師，在下班後練習打鼓。某一天，他在練習室遇到的一些人，請他教導他們打鼓，給了他信心。

漸漸地他想，如果這麼多人都覺得他有打鼓的天份，或許他真的有。最後，他把工作辭掉專心打鼓，現在他是最知名的專業鼓手之一。他認為自己的成功，很大的一個原因是：當年別人要他提供建議。

另一位名人，也證明了「信心」擁有強大的力量。卡羅爾（Pete Carroll）是史上唯三的教練，曾帶領球隊贏得美國超級盃（Super Bowl），以及全美大專院校橄欖球賽的冠軍。

他廣受尊崇的一點是，他相信球員能夠努力，也能夠變得更好。在擔任教練早期，他鑽研過心理對一個人表現的影響，因而很重視球員的身心發展。

卡羅爾善於運用正能量。他要求球員把負面感覺留在更衣室，嚴禁隊友之間互相指責，球員在球場上的任何成就，即使只是練習，都會被慶祝與正視。他的做法回應了福特的名言：讓球員相信自己做得到，他就做得到。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘428期》)